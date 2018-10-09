Otobüsten inip karşıya geçmek isterken dolmuş çarptı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK’te, üniversite öğrencisi Tuğçe Nur İ.(18), indiği halk otobüsünün önünden dolaşıp karşıya geçmek isterken dolmuşun çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Tuğçe Nur İ., indiği halk otobüsünün önünden yolun karşısına geçmek isterken dolmuşun çarpması sonucu yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuğçe Nur İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.