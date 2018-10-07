Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde 20 gram esrar maddesi ve 18 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu daha sonra serbest bırakıldı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D400 karayolunda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Saat 06.00 sıralarında durdurulan bir otobüste narkotik köpeği 'Uslu' eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan A.T.'nin yanına gelindiği sırada narkotik köpeği Uslu'nun tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada A.T.'nin üzerinde yaklaşık 20 gram esrar maddesi ve 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının bilgi ve talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI