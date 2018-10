Otobüslere trafikte geçiş üstünlüğü geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Ekim 2017'de devreye sokulan Akıllı Trafik Sistemi (ATS), tüm ulaşım araçlarını bünyesinde toplamaya hazırlanıyor. Otobüslerin sisteme entegre edilmesinin ardından şuanda 1000 kamera ile takip edilen trafik, 6 bin kamera ile denetlenecek. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise tıpkı tramvayda olduğu gibi otobüsler de trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce devreye alınan "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi", bir yıldır sorunsuz şekilde çalışıyor. Sistemin yönetildiği İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM), yeni çalışmalarla kent trafiğini kontrol altına almayı hedefliyor. Buna göre, kentteki toplu taşıma araçları sisteme entegre edilecek. Ardından, otobüsler de trafikte tıpkı tramvayda olduğu gibi geçiş üstünlüğüne sahip olacak. Şuanda 1000 kamera ile trafiği kontrol eden İZUM, otobüslere takılı olan 5 bin kameranın da sisteme dahil edilmesinin ardından, 6 bin kamera ile şehir trafiğini anlık izleyebilecek. Yine otobüs içerisinde yaşananlar da bu merkezden an be an görülebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kentteki tüm kavşak kesişimlerini, tüm toplu taşıma hatlarını, ulaşıma dair her şeyi İZUM'dan anlık olarak izlediklerini anımsatarak, "Şuanda bin kamera ile trafiği izleyerek, olası sorunlara veya kazalara hemen müdahale edebiliyoruz. Kameraların açısı, hareketliliği, çözünürlüğü ve mesafesi yüksek. Çok uzak alanları dahi buradan görüp müdahale edebiliyor. Burası aslında çok amaçlı kullanabiliyoruz. Gördüğümüz aksaklıkların ardından ilgili birimlerin tümünü de buradan sevk ve idare edebiliyoruz" diye konuştu.

'OTOBÜS İÇİNDEKİ HER HAREKET İZLENECEK'

İzmir trafiğinin İZUM'dan yönetildiğini söyleyen Buğra Gökçe, "Otobüslerin hepsinde kamera takılı. Otobüsleri de buraya entegre etmeye çalışıyoruz. Onlar buraya entegre olduğunda 6 bin kamera ile şehir trafiğini izliyor olacağız. Aynı zamanda otobüsün içerisinde de her hareketi buradan izleyebileceğiz ve otobüsleri buradan komuta edebileceğiz. Sistem tamamlandığında trafiğe çıkan otobüsler, geçtikleri güzergahlarda öncelikli geçiş hakkına sahip olacaklar. Nasıl tramvay geçerken öncelik ona veriliyorsa, otobüsler buraya entegre olduğunda, onları da sinyalle öncelikli olarak geçirilecek. Aynı şekilde bu sistemi ambulanslar için yapabilir durumdayız. Sağlık Bakanlığı'na bunu ilettik fakat talebimize henüz yanıt gelmedi" dedi.

Gökçe yaya bölgelerinin hareketli bariyerlerinin de tek merkezden İZUM'dan kontrol edildiğini söyledi.

