Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Kömürcü (36) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. 07 CRN 31 plakalı otomobiliyle işyerinden yola çıkan Kadir Kömürcü, iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Otomobil, karşıdan gelen Fatih Ö.'nün kullandığı 07 AAU 31 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil hurda haline gelirken sürücü Kadir Kömürcü, ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahale edilen Kömürcü kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Fatih Ö. ise gözaltına alındı.

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