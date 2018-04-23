Otobüsçülere toplu taşıma sistemi için eğitim

KAYSERİ,() - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş. ile KAYMEK, İşkur ve Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası tarafından gerçekleştirilen proje ile Kayseri Toplu Taşıma sistemi için sürücü yetiştirme programı devam ediyor. Sürücü adayları kişisel gelişim eğitimlerinin ardından Otobüs İşletme Müdürlüğü’nde uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin paydaşlarıyla başlattığı sürücü akademisi kapsamında sürücüler iki ayrı eğitimden geçiyor. Öncelikle KAYMEK’te beden dili, iletişim becerileri, davranışsal yaklaşım, stres yönetimi, şoför psikolojisi, verimli ve güvenli sürüş eğitimleri alan ve bu eğitimler sonunda yapılan sınavı geçen sürücüler daha sonra uygulamalı eğitime tabi tutuldukları ifade edildi. Bugüne kadar 2 ayrı eğitim programıyla 41 kişiyi istihdam eden Ulaşım A.Ş. 3. program kapsamında 15 sürücü adayının eğitiminde de sona geldi. Sürücü adayları Otobüs İşletme Müdürlüğü’nde uygulamalı eğitimden geçti. Eğitim alanında sürücüler için durak yerleri belirlendi ve bu duraklardaki temsili yolcular otobüse bindirildi. Sürücülerin durağa yanaşması, yolcu alması, trafik kural ve kaideleri çerçevesinde duraktan ayrılması gibi konular detaylı bir şekilde takip edildi.

Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü Ali Eryılmaz, şoför değil toplu taşıma sürücüsü yetiştirdiklerini belirtti. KAYMEK’te verilen kişisel gelişim eğitimlerinde başarılı olanların uygulamalı eğitime alındığını belirten Eryılmaz, bir aylık uygulamalı eğitimle başarılı olanların sınavdan da geçmeleri halinde belediye ve halk otobüslerinde istihdam edildiklerini kaydetti.

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