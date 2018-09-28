Otobüs yolcularına emniyet kemeri uyarısı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Trafik Büro Amiri Olcay Esmer’in de katıldığı uygulamada, yolculara da emniyet kemeri takması konusunda uyarılar yapıldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri anayol üzerinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Trafik Büro Amiri Olcay Esmer’in de katıldığı uygulamada yolcu otobüsleri durdurularak, hem otobüs şoförü, hem yardımcı personel, hem de yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edildi. Trafik Büro Amiri Olcay Esmer, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların da emniyet kemeri takma zorunluluğu olduğunu yolculara hatırlatarak, “Uygulamamızda, cezai işlemin yanı sıra yolcularımızı ve otobüs personelini uyarıyoruz. Trafik kazalarında ölümlerin ve ağır yaralanmaların büyük çoğunluğu emniyet kemeri takmamaktan kaynaklanıyor. Bu konuda tüm şirketlerin ve otobüs personelinin yanı sıra yolcularımızın da bilinçlendirilmesi gerekiyor” dedi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri yaklaşık 1 saat süren uygulama esnasında çok sayıda otobüste kontrollerini sürdürdü. Trafik ekipleri emniyet kemeri takılı şekilde seyahat eden şoförleri ve yolcuları kutladı, takmayanları ise uyarıp, cezai işlem uyguladı.

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