Otobüs firması yetkilileri kazalara karşı bilgilendirildi

ŞEHİRLERARASI otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla düzenlenen sektör yetkilileri ve kurumlarla değerlendirme toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Kırşehir'de faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkilileriyle bir araya gelen Vali İbrahim Akın, trafikte otobüs şoförlerinin daha dikkatli olmasının ve kurallara riayet etmesinin kazaların azalması açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Ülkenin en önemli sorunlarından birisinin de her yıl binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, şöyle konuştu:"Bu toplantıda, ülkemizde trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen, trafik kazalarına sebebiyet veren durumlara yönelik gerekli tedbirleri almak, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla otobüs firmaları yetkilileri ile yolcu otobüsü sahipleri, yol ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirilecektir. Son zamanlarda devletimizin trafik kazalarının azaltılmasına yönelik ciddi bir gayreti söz konusudur. Bu amaçla geçtiğimiz günlerde trafikte yaya önceliğine dair bir kampanya başlatılmıştır. Kazaların birçoğu aşırı hız, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, kurallara uymama gibi sürücü hatasından kaynaklanıyor. Toplu taşıma yapan otobüs firmaları yetkilileri bu konuya hassasiyet göstermelidir çünkü otobüs kazalarında can ve mal kaybı daha fazla olabiliyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun öncülüğünde ölümlü, yaralanmalı ya da mal kayıplarının yaşandığı trafik kazalarına karşı toplumsal bir duyarlılık ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için trafik kurallarına uyma, mevsim şartlarına uygun lastikler kullanma, kırmızı ışıkta durma, hatalı sollama, emniyet kemeri takma, yolcu indirip bindirirken daha dikkatli olma gibi gerekli tedbirleri alacaklarına inanıyorum."Kazaların nerede, nasıl ve ne şekilde meydana geldiğine yönelik istatistiki bilgilerin sunum halinde verildiği toplantı, yapılan fikir alış-verişlerinin ardından sona erdi.

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