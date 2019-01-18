Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü Faruk Çubuk yaşamını yitirdi.

Olay gece 02.30 sıralarında D-130 Karayolu Karamürsel Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yalova istikametine gitmekte olan Faruk Çubuk idaresindeki servis otobüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Olay yerinin yakınında bulunan polis noktasındaki memurlar kazayı görerek hemen 112 Acile haber verdi. Ağır yaralanan Faruk Çubuk kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Faruk Çubuk'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.