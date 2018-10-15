Oto lastik bayisinde çıkan yangın korkuttu

AYDIN'ın, Nazilli ilçesindeki bir otomobil lastik bayisinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında işyerinde maddi hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, bugün saat 19.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Karaçay Mahallesi yakınlarındaki bir otomobil lastik bayisinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından işyerinde yapılan incelemede ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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