Otizmde sanat ve sporun zihinsel gelişime katkısı konuşuldu

YAŞAR Eğitim ve Kültür Vakfı, otizm farkındalığını artırmak amacıyla 'Otizmde Sanat ve Spor Çalışmalarının Zihinsel Gelişime Katkısı' başlığıyla bir panel düzenledi.

Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen panelin oturum başkanlığını Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ersin Güngör yaparken; Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Halil Sarol konuşmacı olarak katıldı.

Müzik ve sporun otizmli bireylerin gelişmesine etkisinin anlatıldığı panelde, açılış konuşmasını yapan Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ersin Güngör, "Spor ve müzik otizmli bireylerin yaşamında mutlaka olması gerekiyor. Otizmle savaşmak ve başarılı olmak için sportif ve sanatsal faaliyetlere devam etmek gerekiyor" dedi. Güngör, Yaşar Üniversitesi ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yıllardır İzmir'de böyle bir toplumsal hizmet faaliyetini yürütmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Otizmde müzik ve müzik terapi konusunda deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Şükrü Torun, "Müzik, beyinde hemen her alanı içine alan ve en yaygın işlem şebekeleri ile doğrudan etkileşimde bulunan güçlü bir araçtır. Günümüzde, diğer birçok hastalık ve bozuklukta olduğu gibi otizm spektrum bozukluğunda da konuşma, sosyal etkileşim, tepki verme konularında nöral senkronizasyon bozukluğunu gidermede müzik terapi etkili rol alır. Müzikle terapi otizmli bireylerin dil, konuşma, sosyal etkileşim yetersizliklerini ortadan kaldırma konusunda etklilidir" diye konuştu.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Halil Sarol da son araştırmalara göre dünyada her 68 çocuktan birinin Otizmden etkilendiğini ve bu sayının giderek arttığını ifade etti. Dr. Sarol, "Fiziksel aktivite ve spor tüm bireyler için faydalıdır. Fiziksel aktivite ve sporun özellikle otizmli bireyler üzerinde basmakalıp ve tekrarlayıcı davranışları azalttığı, motor becerileri geliştirdiği, sosyal ve iletişim becerilerine olumlu katkılar yaptığı görülmektedir" dedi.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Fiziksel Aktivite ve Sporun Önemi" başlıklı sunum yaparak katılımcılara konuyla ilgili çeşitli güncel ve bilimsel bilgiler aktardı. Dr. Yanardağ konuşmasında, fiziksel aktivite için dayanaklar, otizmli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımı için risk faktörü olan tanısal özellikler, otizmli bireylerin fiziksel aktivite ortamlarında sergilediği davranışlar, motor ve hareket özellikleri ve konuyla ilgili yaptığı araştırma sonuçlarına yer verdi.

Ailelerin ve eğitmenlerin yoğun katılım gösterdiği panelin sonunda oturum başkanı Ergin Güngör ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Müdürü Sema Kemahlı, panelistlere günün anısına plaket takdim etti.

İZMİR, ()

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