Otistik öğrencilerden ziyaret

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut İlçesi’nde Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören otizm engelli çocuklar, ilçe dışına yaptıkları geziye destekleyici olan Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Yılmaz, bütün engellilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Biz tüm engellerin aşılması için her zaman sizlerin yanındayız. Bu konuda bütün talepleriniz bizler için bir emirdir" dedi.

Okul Müdürü Aydın Bütünay ve öğrencilerde Başkan Yılmaz’a destekleri için teşekkür etti.

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