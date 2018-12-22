Otelden çaldığı içecekler sattı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojman sorumlusu M.G., otelin deposundan çaldığı alkollü içkileri sattığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi Evrenseki Mahallesi'nde yol kenarında park eden otomobilde bulunan 3 kişinin alkol aldığını ve otomobilde 2 koli içerisinde 12 şişe alkollü içecek bulunduğunu görünce kimlik kontrolü yaptı. Yapılan görüşmede alkollü içeceklerin faturasını soran jandarma ekibine şüpheliler, alkollü içecekleri Evrenseki'de 5 yıldızlı bir otelin lojman sorumlusu olarak çalışan M.G.'den aldıklarını söyledi. Otel yetkililerin alkollü içeceklerin kendilerine ait olduğunu belirtmesi üzerine, şüpheli M.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.G. verdiği ifadede otelin alkol deposunun lojmanların içinde olduğunu belirterek, "Deponun pencerelerinden birinin camı kırıktı. Dün gece camı kırık pencereden depoya girerek 13 şişe alkollü içecek aldım. Bu içecekleri H.K., E.Ş. ve K.K.'ye 300 liraya sattım. 155 lirasını alarak borcumu ödemek için arkadaşıma verdim. Kalan parayı sonra alacaktım" dedi.

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