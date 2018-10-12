Otantik'te sergi heyecanı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - OTANTİK Resim Atölyesi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar karma sergide beğeniye sunuldu.
Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açılan 'Otantik Resim Atölyesi Geleneksel Resim Sergisi'nin kurdelesini Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, atölye sahibi ressam Mukadder Öztürk ve atölye ressamları birlikte kesti. Kaçmaz, resimleri hayranlıkla inceledi, eser sahipleriyle sohbet etti, uyguladıkları teknikler konusunda bilgi aldı.
Atölye ressamlarından Ali Özen, Berna Çetin Sazlı, Demet Karakuş, Taki Kaş'ın fırçalarından çıkan serbest konulu 40 resmin yer aldığı sergi 15 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.
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