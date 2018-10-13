Ot Yangını Trafoya Sıçramadan söndürüldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),()-ÇORUM’ un Osmancık ilçesinde tutuşan kuru otlar trafo merkezine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Osmancık Çay Mahallesi At yarışı mevkisinde bulunan trafo merkezi bahçesinde çıktı. Tutuşan kuru otlar, trafo merkezine sıçramadan söndürüldü. Kuru otların tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin Çay Mahallesi'nin elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezine sıçramadan söndürdü. Yangını duyarak olay yerine gelen YEDAŞ görevlileri de trafo merkezinde inceleme yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.