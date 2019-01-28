OŞYAD'tan 2019'un ilk türkü ve şiir etkinliği

OSMANİYE () - OSMANİYE Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği'nin (OŞYAD) geleneksel hale getirdiği "Şiiri al da gel" programının 26'ncısı, yeni yılın ilk ayında yine türkü ve şiirlerle şenlendi.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Şor Odasında yapılan etkinlikte, okunan şiir ve türkülerle duygulu anlar yaşandı. Yeni konuklarında ağırlandığı programda konuşan OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, "Öncelikle Belediye Kent Müzesinde 26 aydır gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde katkıda bulunan dernek üyelerimize, programın sağlıklı geçmesi için çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve programlarımıza katılarak renklendiren şiir ve türkü sever insanlara teşekkür ediyoruz. Aralıksız olarak her ay düzenlediğimiz bu etkinliğimizin bazı programlarımızda önemli konuklarımızı ağırladık. Bundan sonraki programlarımızda da yine sürpriz konuklarımız olacak. Programa katılım sağlayan üyemiz olmayan şair ve ozanlara da söz hakkı veriyoruz. Kentimizde kültür ve sanatsal alanda barış içerisinde güzellikler yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi. Program Nurdoğan Çolakkadıoğlu'nun bağlaması eşliğinde türkülerini söylemesi ile başladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında ülke genelinde düzenlenen "Anne-baba ve Yaşlı hakları" konulu yarışmada yazdığı şiiri ile Türkiye 2'ncili ödülünü alan, Osmaniye Merkez Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Aydoğan ödül alan şiirini okudu. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, Enes Aydoğan’ı başarısı nedeniyle kutlayarak, şiir yazmayı sürdürmesi için kalem ve onur belgesi ile ödüllendirdi.

Kent Müzesindeki "Şiirini al da gel" programının devamında, bağlaması ile Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı), Aşık Salih Kanbur, Osman Körkü, Ozan Maranlı (İbrahim Karagülle), Ramazan Çulcu türkülerini yorumladılar. Ortaokul öğrencisi Osman Beyaz ise bağlama ile bir türküyü seslendirdi. Ayrıca; Ozan Duranoğlu’nun bağlaması eşliğinde Arif Bahar, Nil Koç ile Tuba Tunçalev türküler söyledi. Programa katılan; Ahmet İpek, Ahmet Demir (Vatandaş Ahmet), Selahattin Ölmez, Emel Fettahlıoğlu, Ferhat Köşker, Nilüfer Kutluer, Ali Şimşek, Hamit Gürbüz, Ramazan Çulcu, Nurettin Algül, Mustafa Yeydem, İbrahim Şadi Çenet ve Ali Görmüş şiirlerini yorumladılar.



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