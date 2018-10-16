OSTO ve OTB'dan enflasyonla mücadeleye destek

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Osmaniye Ticaret Borsası (OTB) Yönetim Kurulu Başkanları, hükümetin açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek verdiklerini açıkladılar.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Aksoy, OTB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet ve oda ve borsa meclis başkanları, konuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Devrim Aksoy, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde edildiğini ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını ifade etti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlenme nedeniyle enflasyonun tekrar çift haneli rakamlara çıktığını belirten Devrim Aksoy, artan enflasyonla hem alım gücü düşen vatandaşların, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaların olumsuz etkilenmekte olduğunu belirterek, "Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlanan ve Sayın Berat Albayrak liderliğinde başlatılan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oda ve borsaların her konuda olduğu gibi bu konuda da dayanışma içinde olduğunu belirten Aksoy, "81 il ve 160 ilçede oda ve borsalarımız, enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar tüm Türkiye olarak aynı hedefe kilitlenmemiz önemlidir. Hepimiz tek yürek tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Biz de OTSO ve OTB olarak üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyoruz ki, Osmaniye olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede de ön cephede yer alacağız" dedi.



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