Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 720'inci yıldönümü kutlandı

Serkan KILINÇ/TRABZON,() - TRABZON'da Osmanlı Devleti'nin 720'inci yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlama etkinliğinde vatandaşlar, ikramda bulunan pilavdan almak için bir birleriyle yarıştı.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'inci yıl dönümü, Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Alanı’nda yapılan etkinlikler ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran takımının konseri ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mehteran takımı, Osmanlı marşlarını seslendirdi. Burada konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Osmanlı Devleti'nin adalet noktasındaki hassasiyetinden bahsetti. Gümrükçüoğlu, “Bizim dedelerimiz öyle bir adalet dağıtmış ki; zeytinini ekmeğini bölüşmüş, kardeşçe insanlığın barışın dünyasını tesis etmeye çalışmış. Balkanlarda eğer ordusu bir üzüm bağından üzüm almışsa keseyle birlikte onun parasını o üzüm bağına asmış. Hakka hukuka zerresine kadar riayet etmiş” dedi.

Gümrükçüoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcılara pilav ikram edildi. Toplamda 5 bin kişilik hazırlanan kavurmalı pilav ve ayran ikramı 2 ayrı noktadan vatandaşlara dağıtıldı. Yoğun ilgi gören pilav dağıtımı sırasında Başkan Gümrükçüoğlu da kazanlardan birinin başına geçerek eliyle pilav ikramında bulundu. Etkinlikte, pilav kısa sürede tükendi.