Osmaniyesporlu oyuncular 33 yıl aradan sonra bir arada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYESPOR'un 1984-85 sezonu şampiyon takım oyuncuları 33 yıl sonra bir araya gelerek, geçmişi yad etti.

Takımı 3'üncü ligden 2'nci lige çıkaran futbolcuların buluştuğu Ahde Vefa' gecesinin 6'ncısı Öğretmenevi'nde yapıldı. Bu yılki etkinliğe ayrıca konuk olarak 1985-86 sezonunda 2.Ligde teknik direktörlüğünü yapan Tezcan Uzcan ile o dönemin yöneticilerinden Faruk Çomu, Zeki Özgen ve Reşit Gürel ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ve eski hakemlerden İlhan Pancar da katıldı. Gecede Osmaniye'nin dünü ve bu günü de değerlendirildi. Mimar Haydar Aktürk ile Yusuf Alkaya'nın düzenlediği gecede eski futbolcular, eski anıları tazeleyip yad etti. 7 Ocak Taraftarlar Derneği tarafından ise katılımcılara, takımın atkısı ve forması hediye edildi.

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