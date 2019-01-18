Osmaniyespor'a moral ziyareti

OSMANİYE, () - OSMANİYESPOR FK, 20 Ocak Pazar günü, 7 Ocak Stadyumu'nda sahasında oynayacağı Pazarspor maçı öncesi moral depoladı.

Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Osmaniyespor FK idmanını ziyaret etti. Futbolcularla tek tek tokalaşarak sohbet eden Garnizon Komutanı Sancaktar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Loğoğlu, rakip takım Pazarspor ile yapacakları maçın iyi geçmesini, dileyerek oyunculara tatlı ikram etti. Osmaniyespor FK Teknik Direktörü Recep Aydemir, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette üzerinde Emin Yılmaz Sancaktar ve Mustafa Loğoğlu adlarının yazılı olduğu 80 numaralı forma hediye edildi.

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