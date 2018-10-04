Osmaniyeli iş adamlarından Başsavcı Tekne'ye ziyaret

OSMANİYE, () - TÜM Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hakimler, Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesine göre Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ahmet Tekne'yi, ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ziyarette yaptığı konuşmada, "Cebelibereket diye bilinen yiğitler şehri mert insanların, vatan millet için canını gözünü kırpmadan feda edecek babayiğitlerin diyarı, kadim şehir Osmaniye ilinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmak üzere görevdeyim. İlkemiz 'Her zaman ve her yerde adalet' ilkesidir. Hakka inanan ve hakkı üstün tutan adalet sevdamızla hizmete devam edeceğiz. Yaptığımız görevin ağırlığı ve sorumluluğunun farkındayız, bu hizmetimizi ilimize ve halkımıza gereği gibi sunabilmemiz amacıyla değerli katkılarınızı bekliyorum, amacımız kendimizi tatmin etmek değil, halkımıza hizmet etmek, herkes neyi hak ediyorsa onu laikiyle alır, eylem neyi gerektiriyorsa, hak ve adalet çatışması neyi öngörüyorsa ona göre karar vermeye çalışıyoruz" dedi.



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