Osmaniyeli 72 genç, yaz gençlik kaplarına uğurlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYELİ gençler, Antalya Alaaddin Keykubat, Samsun 19 Mayıs ve Trabzon Doğu Karadeniz Gençlik Kamplarına uğurlandı. 72 genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'nun da katıldığı program ile yolcu edildi.

Müdür Loğoğlu, Gençlik Kamplarının sadece dinlenme ve eğlenme alanları olmadığını belirterek, " Milli manevi değerler ortamında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, kültürel zenginliklerin paylaşıldığı yerler ve etkinliklerdir. Nasıl ki bu gün İlimizden farklı illere gençlerimizi gönderiyorsak, diğer illerden de Aslantaş Gençlik Yeşil (Doğa) Kampımızda bu yıl 10 dönem gençlerimizi misafir edeceğiz.Kamp dönüşü yalnızca Gençlik Merkezlerimizin faaliyetlerine katılmaya devam etmekle kalmayarak sportif alanlarda da hizmet veren tesislerimizde gençlerimizi siz kıymetli velilerimizi bekliyoruz. Gittiğiniz yerlerde Osmaniye'mizi en iyi şekilde temsil ederek tanıtacağınıza inanıyorum. Rabbim hayırla gidip dönmenizi nasip eylesin inşallah." dedi.

Eylül ayının sonuna kadar birer haftalık periyotlarla sürecek olan gençlik kampları 12-15 Mavi Yaş (Deniz) ve 16-22 Yaş Yeşil (Doğa) kamplar şeklinde gerçekleştirileceği, 12-22 yaş aralığındaki gençlerin müracaat edebileceği kaplara başvuruların www.genclikkamplari.gsb.gov.tr. adresinden 15 Temmuza kadar devam edeceği belirtildi.

Tamamen ücretsiz olan kamplarda gençlerin, Türkiye'nin değişik illerinden gelen arkadaşları ile “Bir Kardeşlik İkliminde bir araya geleceği, her yıl 100 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği kaplardan bu yaz da Osmaniye'den 500’ün üzerinde genç yararlanacağı ve Osmaniye Aslantaş Gençlik Yeşil (Doğa) Kampında ise yaklaşık 2 bin 500 gencin misafir edileceği kaydeidldi.



FOTOĞRAFLI