Osmaniye'ye yeni devlet hastanesi

OSMANİYE’de 515 milyon TL’ye mal olacak 600 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi ihalesinin şubat ayında yapılacağı bildirildi.Bölgeye yapılacak en büyük yatırımlardan yeni devlet hastanesi projesi hakkında bilgiler aktaran AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, projenin şubat ayında ihaleye çıkacağını kaydetti. Hastanedeki 600 yatak kapasitesinin 800'e kadar çıkartılabileceğini bildiren Durmuşoğlu, “190 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hastanemizde 24 ameliyathane ile 182 poliklinik bulunacak. Bu proje tamamlandığında sadece bir hastane olarak değil, oluşturacağı istihdam ve ekonomik hacimle de bölgemize büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan proje detaylarında ise Gebeli Mahallesi'ne inşa edilecek yeni devlet hastanesinin 515 milyon TL’ye mal olacağının öngörüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI