Osmaniye otoyolunda TIR kazası: 1 ölü

BAHÇE (Osmaniye), () - OSMANİYE otoyolunda çarpışan TIR'lardan birinin sürücüsü Ferit Bilgin (56) hayatını kaybetti.

Kaza gece saat 22.30 sıralarında Bahçe İlçesi E90 otoyolu Burgaçlı Viyadüğü'nde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Adana yönüne seyir halinde olan Ferit Bilgin idaresindeki 34 BU 5488 plakalı TIR, aynı istikamette önünde ilerleyen Fatih Mehmet Altundağ (61) yönetimindeki 01 DUZ 87 Plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ferit Bilgin olay yerinde yaşamını kaybederken, diğer sürücü Fatih Mehmet Altundağ ise hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.