Osmaniye otogarında 'asayiş' uygulaması

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü, Otobüs Terminali'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 22 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana gelen 'kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama' olayları ile ilgili suçun önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla ofis ile araçlar ve şahıslar üzerinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramada 5 adet 9 milimetre çapınca tabanca fişeği ele geçirildi.3 KİŞİ TUTUKLANDINarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçlarından 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine kondu. GBT sorgulaması sonucu hakkında yakalama emri çıkarılan 1 kişi ise tutuklandı. Narkotik ekipleri, ele geçirdiği 10 kilo 301 gram toz esrar, 68 gram eroin, 4,5 gram metamfetamin, 107 uyuşturucu hap ele geçirilerek adli makamlara teslim etti.

FOTOĞRAFLI