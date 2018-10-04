Osmaniye merkezli fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

OSMANİYE, () - OSMANİYE merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıran ve fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Osmaniye, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.