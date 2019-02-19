Osmaniye İŞKUR, Kadirli'de teşvikleri anlattı

KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü tarafından, Kadirli İlçesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, teşvikler anlatıldı.

Bu kapsamda, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mücahit Çelik ile birlikte, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan'ı makamında, ardından Kadirli Ticaret Odası, Kadirli Ziraat Odası ve Kadirli Muhasebeciler odasını ziyaret ettiler.

Müdür Ahmet Altunkaynak, istihdamın korunmasını sağlayan, Kısa Çalışma Ödeneği, istihdamın artırılması için hayata geçirilen istihdam teşvikleri ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik uygulanan Aktif İşgücü Programlarına ilişkin destekler hakkında bilgi verdi. Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mücahit Çelik ise yapılandırma hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Osmaniye merkezde işverenlerle çeşitli platformlarda bir araya gelerek teşvik ve yapılandırmalar hakkında bilgi verdiklerini, ilerleyen dönemde de bu bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.



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