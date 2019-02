Osmaniye İŞKUR'dan, 500 kişiye girişimcilik eğitimi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2019 yılı içerisinde toplam 500 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.

İşgücü piyasasına yeni girişimciler kazandırabilmek için düzenlenecek girişimcilik eğitimleri mart ayında iki grup halinde başlayacak. Her bir grup 25 kişilik olup her ay 2 grup olmak üzere 50 kişi 4 günlük bir eğitim görecek. Mart ayında başlayacak ve her ay 2 gruptan oluşan 50 kişinin yararlanacağı eğitimler aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Aralık sonunda toplamda 500 kişiyi bulacak girişimci adayları eğitim gördükleri program sonunda sertifikalarını alacak.

Girişimciliğin püf noktalarını öğrenen adaylar girişimcilik sertifikasıyla KOSGEB'e başvurarak aldıkları hibeyle kendi işlerini kurabilecek. Bunun yanı sıra engelli ve eski hükümlü olup kendi işini kurmak isteyenler ise aldıkları sertifikayla İŞKUR’un verdiği hibe desteğinden yararlanabilecek.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, engelli ve eski hükümlülere yönelik İŞKUR'un vermiş olduğu hibe desteklerinin önemine değinerek şunları söyledi:

"İŞKUR 2014 yılından bu yana verdiği hibe destekleriyle Türkiye genelinde çok sayıda eski hükümlü ve engellinin kendi işlerini kurmalarını sağlayarak yüzlerini güldürdü. İstihdama girişleri kadar istihdamda kalmaları da zor olan bu kesimlerin hem kalıcı bir gelire sahip olmalarını sağladı hem de sosyal hayattan kopmamalarını sağladı. Girişimcilik eğitiminden yararlanmak isteyen adaylar, başvurularını, eğitimden 5 gün önce e-devlet üzerinden KOSGEB’e yapabilecek."



FOTOĞRAFLI