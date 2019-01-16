Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Albak, görevine başladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Aydın Albak, görevine başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye geldiği tarih olan 16 Ocak'ta göreve başlamış olmasının kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu anlatan Osmaniye'nin yeni İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kaleler ve şehitler şehri Osmaniye'de göreve almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi. Albak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"21. yüzyılın Türk yüzyılı olacağına inancımız tamdır. Bu anlayışla bilimsel bilgiyle donanmış, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi, teknolojiyi yönetebilen ve üretebilen, özgün düşünebilme becerisi olan bununla birlikte milli ve manevi duyguları özümseyen bireyler yetiştirmek zorunluluğumuzdur. 21. yüzyılda bu dönüşümü gerçekleştirmek, gelecek nesillere olan borcumuzdur. Osmaniye’mizde eğitimin bütün paydaşları olarak birlik ve beraberlik içinde sevgi anlayışıyla hizmet etmek düsturumuz olacaktır. Görev sürem boyunca, öğretmen ve idarecilerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının ve tüm halkımızın, Osmaniye’yi bir adım daha öteye taşıma adına bana destek olacaklarına inanıyor, şahsım ve ailem adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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