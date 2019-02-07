"Osmaniye İl gelişim planı" tanıtıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Gelişim Planı tanıtım toplantısı Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Vali Yardımcısı Metin Esen, İlçe Kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları, meslek kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Coşkun yaptığı sunumunda, İl Gelişim Planının 2019-2023 yıllarını kapsayacağını ifade ederek, "İl olarak neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, hedefimize nasıl ulaşabiliriz, sonuçları nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz" gibi 4 temel soruya cevap vermeyi amaçlayan İl Gelişim Planının; kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu olarak kullanılmasında, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli olduğu söyledi. Planın, Osmaniye’nin kalkınması ve ilde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet almasına katkıda bulunacağını da belirten Prof. Dr. Selim Coşkun, sunumunun devamında Osmaniye İl Gelişim Planının hazırlanma süreci ve yöntemi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise konuşmasında, illerin planlı kalkınmanın, yerel ve bölgesel gelişmenin belirlenmesinde en önemli basamağı teşkil ettiğini ifade ederek, "Bugün, ülkemizde il ve bölgesel gelişme politikaları giderek daha fazla önem kazanarak köklü bir değişim sürecine girmiştir. Yerel politikalardan, bir yandan ağırlıklı olarak görece az gelişmiş bölgelerimizin kalkındırılmasıyla bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması hedeflenirken, diğer yandan bölgesel ekonomilerin rekabet gücünün artırması ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunması beklenmektedir. Üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırma, toplumun beklentilerini hassasiyetle dikkate alarak vatandaşa daha iyi hizmet ulaştırma, katılımcılık, uzlaşma kamu yönetiminin ana amaçlarını oluşturmaktadır. Karşılaşılan problemlere etkili ve kalıcı çözümler üretmek, kamu yönetiminde başarının devamının sağlanması, yaşanan hızlı değişimler karşısında planlı, gelişimsel ve stratejik bir bakış açısıyla sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması ile mümkündür. Değişen kamu yönetimi anlayışı; kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarını ve katılımcı yöntemlerle plan hazırlamalarını gerekli görmektedir." diye konuştu.

İl Gelişme Planlarının illerin kısa, orta ve uzun vadede izleyeceği ve uygulayacağı temel stratejileri, ulaşılmak istenen sosyal ve ekonomik hedefleri, ülke ve bölge gelişmişlik farkının azaltılması ve gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için gereken stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Vali Coşkun, "Osmaniye Valiliği olarak; İlimizin gelişmiş iller seviyesine çıkabilmesi amacıyla; ilin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve böylece ildeki kaynakların kısa, orta ve uzun vadede rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla 2023 vizyonu çerçevesinde İl Gelişme Planı çalışmalarına başlanılmıştır" dedi.

Vali Coşkun, konuşmasının sonunda hazırlıklarına başlanılan İl Gelişim Planının hayırlara vesile olmasını dileyip, çalışmayı yürütecek katılımcılara şükranlarını sundu.

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