Osmaniye'den Suruç'taki öğrencilere eğitim yardımı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara'nın da aralarında bulunduğu bir grup yardımsever tarafından temin edilen kırtasiye malzemeleri, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesindeki bir köy okulunda eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Kırmit Köyü İlkokulu Öğretmeni Burcu Efendioğlu, 30 öğrencisinin eğitimi için sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Genç öğretmenin bu talebine Osmaniye'den de destek geldi. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, bir grup yardımseverin katkılarıyla, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde kullanılmak üzere kırtasiye ve temizlik malzemeleri temin etti. Yardım kolileri yine izci lideri ve gönüllü izci gurubu tarafından Kırmit Köyü İlkokuluna ulaştırılarak öğrencilere dağıtıldı. Sınıf öğretmeni Burcu Efendioğlu, bu çağrısına duyarsız kalmayıp katkıda bulunan herkese ve destekleri ile her zaman yanlarında olan Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir'e öğrencileri adına teşekkür etti.



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