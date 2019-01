Osmaniye'de yükümlüler, okulların temizliğini yapıyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, denetimli serbestlik sisteminden yararlanan yükümlüler, okulların temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyorlar.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde, Türkiye genelinde 'yarı yıl tatiliyle eşgüdümlü olarak' başlatılan proje kapsamında, Osmaniye özelinde; Osmaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce oluşturulan 46 kişilik ekip, il ve ilçelerde belirlenen okulların genel temizliğini yapmaya başladı. Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda yapılan çalışmayı, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kargın ile birlikte inceleyen Cumhuriyet Savcısı Hami Can, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Savcı Can, bu gün itibarıyla 195 yükümlünün çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda 'kamu hizmeti cezasını' yerine getirmekte olduğunu, bunlardan 46'sının okulların genel temizliğini yapmakta olduğunu kaydetti. Can, "Burada asıl amaç, yükümlülüğü yerine getirmekle birlikte aynı zamanda topluma artı değer kazandırmaktır ve yine bir şekilde suç işlemek suretiyle toplumla ihtilafa düşmüş bireylerin topluma kazandırılmasıdır" dedi.

Savcı Can, temizlik hizmetlerin yanı sıra 'Denetimli Serbestlik yükümlülerinin iş gücünden yararlanmak suretiyle' 2018 yılı içerisinde 5 bin 950 adet ağaç dikimi ve bakımı yapıldığını sözlerine ekledi.

