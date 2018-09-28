Osmaniye'de yetiştiricilere 78 adet koç dağıtıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında Osmaniye'de 78 yetiştiriciye koç dağıtıldı.

İl Müdürlüğündeki dağıtım törenine Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Mustafa Saygılı ve yetiştiriciler katıldı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, projenin esas amacının yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması olduğunu söyledi.

Sağlam, proje kapsamında alınan erkek damızlıkların ücretinin ise yüzde 75'inin bakanlık tarafından yüzde 25'inin ise yetiştirici tarafından karşılandığını belirtirken, "​37 yetiştiriciye ivesi ve 41 yetiştiriciye akkaraman ırkı olmak üzere 78 adet koç dağıtımı yaptık. 2014 yılından bu yana

toplamda 307 yetiştiriciye 372 bin 117 lirası bakanlık katkısı olmak üzere toplam 485 bin 686 lira değerinde damızlık erkek materyal dağıtımı yapıldı" dedi.

Vali Yardımcısı Metin Esen ise devletin her zaman yetiştiricinin yanında olduğunu, bu tür projelerin her daim destekçisi olduklarını belirtti.



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