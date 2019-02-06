Osmaniye'de 'Yaya öncelikli trafik" uygulaması

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, D(HA) - OSMANİYE'de, İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Osmaniye Vali Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla, Devlet Bahçeli Meydanı çevresindeki yaya geçitleri başta olmak üzere bir çok noktada "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması yapıldı. Jandarma ve polis ekipleri yaya geçidi bulunan yerlerde sürücüleri durdurarak yayaların öncelik hakkı olduğunu hatırlatıp, bilgilendirici broşürlerden dağıttılar.

Etkinlikte konuşan Vali Coşkun, kampanyanın geniş kitlelere duyurulması amacıyla bu faaliyetin düzenlendiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmiştir. Bugün ise ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek kampanya kapsamında, trafik kanununda yapılan değişikliliğin bütün kitlelere duyurulması ve sürücülere bu konuda davranış kazandırılması amacıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Karayolları trafik kanununda değişiklik yapılarak, görevli trafik polisi olmayan yaya ve okul geçitlerinde kavşaklarda öncelik artık yayalarımızın. Bütün sürücülerimiz bu dediğimiz yerlere yaklaştığında yavaşlayacak ve sonrasında yaya varsa duracak ve yayalara öncelikli olarak yol verecek" dedi.

Amacın bundan sonra yayaların daha güvenli bir şekilde trafikte yer alması olduğunu vurgulayan Coşkun, "2017 yılında Türkiye'de yaklaşık 1700 yaya vatandaşımız trafik kazalarında vefat etmiştir. Bu dediğimiz kazaların önlenmesi, yayalarımızın huzurlu ve güven içerisinde trafikte yer alabilmesi için bu farkındalık etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu değişikli hayat bulu ve vatandaşlarımız tarafından benimsenir ve daha rahat bir trafik içerisinde hayatımızı sürdürürüz." dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer protokol üyeleri yaya geçidinden karşıya geçerek farkındalık etkinliğini başlattılar.

FOTOĞRAFLI