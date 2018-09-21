Osmaniye'de Turizm Geliştirme Çalıştayı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Valiliği himayesinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Osmaniye İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı" çalışması kapsamında, Turizm Geliştirme Amaçlı çalıştay düzenlendi.

Royalton Otel'deki programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Vali Yardımcısı Metin Esen, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Açılış konuşması yapan DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, kalkınmanın temelde en büyük ekseninin, sahip olunan potansiyelleri, hep beraber hareket ederek, ortak hedefler doğrultusunda sonuca ulaştırmak olduğunu belirterek, ajansın Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerini bugünden geleceğe taşırken, tüm paydaşlarla beraber bölgenin yatırım imkânlarını geliştirerek, cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ise Çalıştay’ın, Kadirli ve Düziçi ilçelerinden sonra Osmaniye Merkezde düzenlendiğini belirtti. Torun, "Bizler; belediyelerimizle, kurumlarımızla, Üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, hemşerilerimizle sürekli olarak ‘daha iyi neler yapabiliriz?’ sorusunun cevabını aramaktayız. Bugün düzenlenen bu Çalıştay, bu sorunun en anlamlı cevabını verecek ve bizlere bir yol haritası olacaktır" diye konuştu.

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da "İlimiz kaleleri, yaylaları ve tarihi dokusu ile önemli bir şehir. Ancak bunun çok iyi şekilde tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu Çalıştay’da, neler yapılması gerektiği noktasında bazı kararlar alınacak” dedi.

Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, turizmin, bir şehrin farklı alanlardaki potansiyelini açığa çıkararak kendi hikâyesini oluşturması ile geliştirilebilir olduğunu vurguladı. Turizmin konusunun, bir zamanlar olduğu gibi sadece tarihi eserler ve doğal güzelliklerden ibaret olmadığını söyleyen Vali Coşkun, "Osmaniye’ye iş için gelinmesinin yanı sıra burada geçirilen zamanın keyifli, güzel, beklentilerin karşılanabildiği ve tekrar gelinesi olduğunu hissettirebildiğimizde turizmin gelişmesini sağlayabiliriz. Önümüzdeki dönemlerde gerçekleşmesini beklediğimiz liman projesi, hızlı tren hatları projesi, organize sanayi alanlarının genişlemesi, lojistik merkez kurulumu yanı sıra, ilimizin güçlü olduğu alanlarda kümelenme ve ihtisaslaşma konularında atılacak tüm adımlar, sadece ilgili alanlarda değil aynı zamanda turizmde de potansiyelimizi artıracaktır inşallah" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından; Proje Ekip Lideri Şehir ve Bölge Plancısı Gökhan Menteş Çalıştayın amacı ve kapsamı hakkında bilgi vererek “Turizmde Mevcut Durum ve Potansiyel” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ekonomist İbrahim Çelebi “Osmaniye Ekonomisinin Geleceği”, Şehir Plancısı Can Okman ise “GZFT Analizi Yöntemi; Çalıştay GZFT Grupları ve Çalışma Düzeni” başlıklı sunumlarını yaptılar.



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