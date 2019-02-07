Osmaniye'de TIR içinde yanan sürücünün kimliği tespit edildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak viyadükten yaklaşık 10 metre aşağıya düşüp alev alan TIR'da yanarak ölen sürücün Mustafa Kargın (43) olduğu belirlendi.

Kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında Gaziantep Osmaniye E90 Otoyolunda meydana geldi. Bahçe yönünden Adana istikametine seyir halinde olan 27 VZ 355 plakalı iplik yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şekerdere Viyadüğünden yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Kaza sonrası alev alan TIR'ı görenler hemen itfaiye, sağlık ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi büyüyen araç yangınını güçlükle söndürdü. Araç içinde yanarak feci şekilde can veren sürücünün ise Mustafa Kargın olduğu belirlendi. Cenaze Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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