Osmaniye'de süt hijyeni kursu

OSMANİYE, () - OSMANİYE Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen 'süt hijyeni kursu' 16 kursiyerin katılımıyla başladı.

Anadolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan kursun açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Gıda ve Yem Şube Müdürü Özgül Var, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran katıldı. Müdür Sağlam, gıdaların üretiminde hijyene çok önem verdiklerini belirterek, 1Bu sektörde çalışan siz değerli kursiyerlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu kursta öğrenecekleriniz iş hayatınıza ışık tutacaktır. Hepinize başarılar dilerim" dedi.

Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci'nin ve Veteriner Hekimi Hasan Kurul'un öğretici olarak görev aldığı eğitime işletmeciler ve çalışanlarından oluşan kursiyerler katıldı.

Kursta, gıda mevzuatı, genel ve özel hijyen kuralları, sütte bozulmaya neden olan faktörler, çiğ sütün taşıması gereken özellikler, çiğ sütün taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, süt toplama merkezlerinin onay süreci, sütten numune almada dikkat edilecek hususlar, Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.



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