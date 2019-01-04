Osmaniye'de 'Sıfır Atık Projesi' faaliyete geçti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Osmaniye Valilik kompleksindeki, Adliye Sarayı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Defterdarlık binasında hayata geçirildi.

Kurum binalarına, kâğıt, cam, metal, plastik, organik ve elektronik atıkların toplanması için yerleştirilen geri dönüşüm kutularının yanı sıra Valilik kompleksi bahçesinde Atık Geçici Depolama Alanı da oluşturuldu. Atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amaçlanıyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesini Valilik binamızda, Adliye Sarayımızda, İl Emniyet Müdürlüğümüzde ve Defterdarlık binamızda bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Bu proje ile gelecek nesillere daha temiz bir ülke bırakmak, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak ve daha az katı atığın ortaya çıkması sağlamak hedeflenmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Tosçelik, Koççelik ve Cansan Firmalarına teşekkür ediyorum. Temennim o ki tüm personelimiz bu projenin etkili bir şekilde uygulanması noktasında katkı sunsunlar" diye konuştu. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan firma temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.



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