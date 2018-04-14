Osmaniye'de şehitlerin isimlerini taşıyan parklar açıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Şehit Polis Memuru Burak Mart ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim'in isimlerini taşıyan parkların açılışı yapıldı.

Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye'nin en çok şehit veren ili olan Osmaniye’de Belediye tarafından anlamlı açılışlar gerçekleşmeye devam ediliyor. Belediye meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim’in ismi Alibekirli Mahallesi Sancaklı Camii yanında bulunan ve Şehit Polis Memuru Burak Mart’ın ismi Güneysu İlkokulu karşısında bulunan parklara verildi. Anıt açılış töreni tüm şehitlerin anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı ve akabinde Sancaklı Camii İmam Hatibi Arif Solak’ın okuduğu Kuran-ı Kerim ve dualarla başladı. Kahraman şehitlerin isimlerinin verildiği parklara gelen şehit aileleri duygulu anlar yaşadı. Şehitlerin isimlerinin yaşayacağı parkta ayrıca şehitlerin biyografisinin bulunduğu anıtlar yer alıyor. Şehit aileleri, vatan uğruna canını feda etmiş evlatları anısına yapılan ve isimlerini ömür boyu yaşatmak için yürütülen bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, günün anısına şehit ailelerine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, Mahalle Muhtarları, şehit aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Tören, şehit aileleri ile hatıra fotoğrafı çekilmesi ve helva ikramının ardından sona erdi.



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