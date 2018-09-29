Osmaniye'de şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de farklı zamanlarda vatan uğruna şehit düşen 40 kahramanın ismi kent genelindeki okullara verildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun'un talimatı ve onayı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapılan çalışma sonucunda, vatanı için canlarını feda eden şehitlerin isimleri kent genelindeki okullarda yaşatılacak. Şehitlerin isimlerinin sonsuza kadar yaşatılması için her türlü çalışmayı görev kabul ettiklerini anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, okulların isimlerinin törenlerle değiştirileceğini söyledi.

İKİ OKULDA TÖREN

Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Beldesi'nde, Şehit Piyade Onbaşı Bekir Evirgen'in ismi Tüysüz İlkokuluna, Şehit Polis Memuru Mehmet Gaser'in ismi ise ortaokula verildi. Okullarda düzenlenen törene, Kaymakam Ali Yıldırım'ın yanı sıra İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve beraberinde şehit aileleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Onbaşı Bekir Evirgen ve Şehit Polis Memuru Mehmet Gaser'nin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dualar okundu. Şehitlerin isimlerinin verildiği okulların açılış kurdelesi kesildi. kesiminin ardından, okul gezildi. Şehit ailelerine hediye takdim edilmesi, yemek ve aşure ikram edilmesinin ardından program sona erdi.

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