Osmaniye'de şehitlerin isimleri kamu kurum ve kuruluşlarında yaşayacak

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de farklı zamanlarda vatan uğruna şehit düşen 107 kişinin ismi kamu kurum ve kuruluşuna verildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun’un talimatı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından yürütülen, "Aziz Şehitlerimizin İsimlerinin Yaşatılması” projesi kapsamında il merkezi ve Toprakkale ilçesinde olmak üzere 47 kuruluşa aziz şehitlerin isimleri verildi. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara, diğer protokol üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Programın başında, proje hakkında verilen bilgilerde; şehitlerin isimlerinin yaşatılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, il genelinde şehitlerin isimlerinin cami, Kur’an kursu, sağlık kuruluşu ve okul olmak üzere toplamda 107 kuruluşa verildiği ifade edildi. Düzenlenen programda ise il merkezi ve Toprakkale ilçesi olmak üzere isimleri 47 kuruluşa verilen şehit ailelerine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim edileceği, ilçelerde yaşayan şehit aileleri için ise bulundukları ilçelerde düzenlenecek olan programla kendilerine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim edileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI