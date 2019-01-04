Osmaniye'de şehitler için mevlit okundu

OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı şehitleri ve tüm şehitler için Cuma namazı öncesi mevlid-i şerif okundu.

Envar-ül Hamit Camide okunan Mevlid-i Şerif ve namaz sonrasında ise Osmaniye Belediyesi tarafından vatandaşlara irmik helvası ikram edildi. Belediye Başkanı Kadir Kara, "Yapmış olduğumuz kutlama ve anma programları çerçevesinde mübarek Cuma gününde Büyük Camiide milli mücadele şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları ve ruhları için mevlid-i şerif okuttuk. Mevlid programının sonrasında vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin mekanları cennet olsun inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle 7 Ocak günü yapacağımız kutlama programlarına davet ediyor selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI