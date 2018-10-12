Osmaniye'de şap aşılama çalışmasına başlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de güz dönemi şap ve e-coli aşılama çalışmalarına başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yetiştiricilere bereketli bir yıl geçirmeleri dileğinde bulunarak, sığırlarda şap hastalığının viral, hayvancılık sektörü için ise çok önemli ve zararlı bir hastalık olduğunu vurguladı.

Hastalığa bütün çift tırnaklı hayvanların duyarlı ve çok bulaşıcı bir özelliğe sahip olduğunun altını çizen Müdür Sağlam, " Hastalık, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Hasta hayvanların sağlıklı hayvanlara teması, idrar, gübre, süt, sperma ile bulaşma olur. Ayrıca hastalık etkeninin bulaşmış olduğu deri, yem, yataklık, ot, su, bakıcı, nakil vasıtaları, hastalıklı etlerden yapılan salam, sosis gibi ürünler ile fare, kuş, yılan, kaplumbağa, gibi taşıyıcılarla da bulaşma mümkündür. Şap, sürüler arasında direk temas ve havadaki virüsün teneffüs edilmesiyle de bulaşıyor. Sap virüsü, karada rüzgar yoluyla kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Suda ise mesafe daha da artıyor. Hasta hayvanların hareket etmesi şapı ayrı sürülere bulaştırabiliyor. Araçlar, aletler, tarım ürünleri ve insanlar da virüsü taşıma görevi görüyor. Virüs uzun süre etlerde, iliklerde, iç organlarda ve pastörize edilmemiş ürünlerde yaşayabiliyor." dedi. Hasta hayvanlarda görülen belirtiler hakkında da bilgi veren Sağalam, "Ağızlarından salya akar, 40 -41 derece ateş olur, ağız şapırdatması ve sütten kesilme, dilinde, dişetlerinde, dudağın iç kısmında mercimek veya fındık büyüklüğünde su keseleri görülür. Takip eden günlerde ayak tırnak aralarında, memelerde, boynuz diplerinde, burunda enfekte yaralar oluşur" diye konuştu.

İL GENELİNDE AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hastalığa karşı İl genelindeki sığırlara aşılama çalışması başlatıldığını kaydeden İbrahim Sağlam, "Hastalıkla mücadelede hayvan hareketlerinin kontrollü olarak yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda hayvan sahiplerinin gereken duyarlılığı göstererek İl ve İlçe Müdürlüğü personellerimiz tarafından yapılan çalışma kapsamında hayvanlarını mutlaka aşılatmaları ve yetiştiricilerimizin hastalığa yakalanan hayvanlarını, hastalığın yayılmasının engellenmesi açısından gereken önlemlerin alınması için ivedilikle bağlı bulunduğu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde ilkbahar ve sonbahar döneminde olmak üzere 133 bin 397 adet büyükbaş hayvan aşılanarak yüzde 100 başarıya ulaşılmıştır " dedi.

Ayrıca Şap aşılaması ile birlikte buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla Bakanlık tarafından 2018 yılında programa eklenen Escherichiacoli (E. coli) aşısının da uygulanmakta olduğunu söyleyen Sağlam şöyle devam etti: "E. coli bakterisi yeni doğan buzağılarda ishalle seyredip ve ölüme sebep olmaktadır. Bu hastalıktan korunmak için gebeliğinin son üç ayında olan inekler aşılanmaktadır. Buzağı doğduktan sonra da içirilen ağız sütü alınan antikorlar ilk 15 günlük sürede bu hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı buzağıya doğduktan sonra ilk 4 saat içerisinde mutlaka ağız sütü içirilmelidir."



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