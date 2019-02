Osmaniye'de okul müdürleri  toplantısı yapıldı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Okul Müdürleri Toplantısı Öğretmenevi'nde yapıldı. Toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Albak, Ekim 2018'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Bakanlık çalışmaları ile 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığını ifade ederek, "2023 Vizyon Belgesi, çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımını insanlık hayrına sevk edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek amacıyla ortaya konmuş bir belgedir." diye konuştu. 2023 Vizyon Belgesinin değişim ve dönüşümü getirdiğini kaydeden Albak, "Dünya dördüncü sanayi devrimini yaşıyor. Dördüncü sanayi devrimi yapay zekâyı, robotik üretimi ve çok farklı dinamikleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle biz çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız." dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, okul müdürlerine hitap ederek, "Hepimizin ortak amacı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü tehlike ve riskten korunması için tedbirler almak, eğitim hayatlarında başarı sağlamalarına katkıda bulunmak ve onları geleceğe güvenle hazırlamaktır. Bu noktada hepimize önemli görevler düşüyor. Terörün gizlisiyle açığıyla gençlerimizi ağına almak için her türlü yola başvurduğu şu dönemde güçlü, dinamik, milli ve manevi değerlere bağlı, aklı ve vicdanı hür bir gençlik yetiştirmekten başka bir çaremiz olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu gençliğin yetişmesinde onlara rol model sizler olacaksınız. Kendiniz iyi örnek olacaksınız; her halinizle, tavırlarınızla dikkat edeceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz, hedefler koyacaksınız ve o hedeflere ulaşmak için gayret göstereceksiniz. Emniyetimiz, Jandarmamız, okul idareleri dâhil olmak üzere görevli olan bütün ekiplerimiz ile etkili bir iş birliğiyle, öğrencilerimizi olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz veya onların yaşına uygun olmayan yerlere girişlerinin engellenmesi konusunda çok ciddi tedbirler alıyoruz. Hiçbir tolerans göstermeden kim varsa, üzerine gitmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların daha da azimli bir şekilde, kararlı bir irade ile devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere emanet edilen geleceğimiz olan çocuklarımız üzerinde kimsenin oyun oynamasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin o geleceği uyuşturucu ve buna benzer kötülüklerle bataklığa sürüklemesine asla göz yummayacağımızın bilinmesini isterim. Nasıl ki geçtiğimiz yıl liselere ve üniversitelere girmekte gösterdiğimiz başarıyla adımızdan söz ettirdiysek, bundan sonra da inşallah daha başarılı olarak başarılarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz."diye konuştu.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile son buldu.



FOTOĞRAFLI