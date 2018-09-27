Osmaniye'de Ödüllü Masal Yazma Yarışması

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de her yaştan kişilerin katılabileceği ödüllü masal yazma yarışması düzenlenecek.

Osmaniye Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Kültür Bakanlığı'nın 3. Millî Kültür Şurası Eylem Planı doğrultusunda yapılması planlanan Masal Yazma Yarışması, Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Jüri değerlendirmesi sonuda yarışmada derece elde eden birinciye 2 bin TL, ikinciye 1500 TL, üçüncüye 1000 TL ve mansiyona ise 500 TL para ödülü verilecektir. Yarışmada başvurular Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacak. Son başvuru tarihinin 16 Kasım günü olacağı, ödül töreni ise 7-16 Aralık tarihinde yapılacağı kaydedildi.