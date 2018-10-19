Osmaniye'de Muhtarlar Günü kutlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Yeniköy Şehit Piyade Onbaşı Özgüner Özgan Piknik alanında ki etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdür Vekili Erkan Samaraz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Programın açılış konuşmasını Osmaniye Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener yaptı. Programın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür eden Özener, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise muhtarların günlerini kutlayarak başladığı konuşmasında, "Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından birisi olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Seçilerek göreve gelen, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahip olan muhtarlarımız, hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmektedirler. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Muhtarlarımız da bu önemli görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Her ne kadar muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla yürüttükleri fedakârca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan maddi iyileştirmelerin artarak devam etmesi, devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir" diye konuştu.

Programın son bölümünde havalı tüfek, dart ve bocce müsabakaları düzenlendi. Programın ardından Vali Ömer Faruk Coşkun tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, Yeniköy Şehit Piyade Onbaşı Özgüner Özgan Piknik alanından ayrıldı.



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