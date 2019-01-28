Osmaniye'de miting ve yürüyüş alanları belirlendi

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, polis sorumluluk bölgesinde gerçek kişi ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak olan açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergâhlar, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yerleri afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplanma alanları asıl ve alternatif alanlar olarak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Remzi Özer İlkokulu yanı Ray Sokak girişindeki toplanma alanından itibaren Ray Sokağı takiben Osmaniye Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arasındaki miting alanına intikal şeklinde olabilecek. Alternatif olarak ise Kemal Satır Caddesi ile 15544 sokağın Kesiştiği Alibeyli Parkı önünde toplanılarak, 15544 sokak ve Ray Sokağı takiben Osmaniye Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arasındaki miting alanına intikal şeklinde olabilecek.

Miting alanı olarak, Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arasındaki Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzeri dağılma yön ve yerleri olarak ise Esenevler Mahallesi Ray Sokak, 15544 Sokak ile Hasan Çenet Caddesi İstasyon Caddesi ve Kapalı Spor Salonu önündeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14050 sokak istikametleri şeklinde belirlendi.

Rızaiye Mahallesi İskender Türkmen Caddesi Kadirli Yolu İmamı Azam Camii önü toplanma alanı itibariyle İskender Türkmen Caddesini Kadirli Yolu takiben Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitişiğindeki alana intikal, alternatif olarak ise Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi (Kadirli Yolu) Opet Petrol önünde toplanılarak, İskender Türkmen Caddesini (Kadirli Yolu) takiben Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Bitişiğindeki alana intikal şeklinde. Rızaiye Mahallesi Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitişiğindeki alan ise miting alanı olarak. Yunus Emre Mahallesi 14526 ve 14528 Sokak ile 14529 Sokağın Birleştiği alanından itibaren Yunus Emre Mahallesi 14526 Sokak üzerinden 14501 Sokak ile 14526 ve 14606 sokağın birleştiği miting alanına intikal. Alternatif olarak ise Yunus Emre Mahallesi 14501 Sokak ile 14510 Sokak Sokağın Birleştiği alanda toplanılarak, 14501 Sokak üzerinden 14526 ve 14528 sokak ile 14501 sokağın birleştiği miting alanına intikal.

Yazılı açıklamanın devamında ise afiş ve pankart asılacak yerler ise şu şekilde olduğu kaydedildi: "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa dayanılarak çıkartılan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince, 2911 sayılı kanuna göre ilimizde düzenlenecek olan miting ve gösteri yürüyüşleri öncesi/sırasında afiş ve pankart asılacak yerler olarak, Mülkiyeti Osmaniye Belediye Başkanlığına ait olan ve işletilmesi için özel şirketlere ihale edilen, il merkezinde bulunan ilan ve reklam panoları, billboardlar, dijital reklam panoları, ışıklı reklam panoları ile TEDAŞ tarafından aboneliği bulunan reklam panoları, yapılacak yürüyüş ile açık hava toplantıları için belirlenen toplanma alanları, yürüyüş güzergâhları ve miting yapılacak alanların afiş ve pankart asılacak yerler olarak kullanılacaktır."



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