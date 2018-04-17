Osmaniye'de 'Mendil Kapmaca Bölge Şampiyonası

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi 3'üncü Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında düzenlenen, Mendil Kapmaca Yarışması Akdeniz Bölge Şampiyonası sona erdi.

4 takımın mücadele ettiği yarışmalarda Adana Cebesoy İlkokulu birinci, Osmaniye Salih Bahçeli İlkokulu ikinci, Hatay Dörtyol Gazi İlkokulu üçüncü ve Düziçi Cumhuriyet İlkokulu dördüncü oldu. Törende konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Oktay Yellikaya, "Tüm çocuklarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bizlere bu güzelliği hediye eden Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ediyoruz" dedi. Dereceye giren takımlara Osmaniye Belediyesi tarafından madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.



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