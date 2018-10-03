Osmaniye'de meme kanseri eğitim semineri

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik ise meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bu kanser türü her 8 kadından birinde görülüyor. En iyi koruyucu yöntem erken teşhistir, yüzde 96 oranında hayat kurtarıcıdır. Bu bağlamda yönetim kurulu üyemiz Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Kayaoğlu kadınlarımıza meme kanserini anlattı. Toplantılarımız ekim ayı boyunca devam edecek olup tüm kadınlarımızı taramalarını yapmak üzere KETEM’e davet ediyoruz."
Program sonunda katılımcılara, meme kanserine dikkati çekmek için pembe kurdele dağıtıldı.
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