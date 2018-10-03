Osmaniye'de meme kanseri eğitim semineri

OSMANİYE Tabip Odası (OSTO) tarafından 'Meme kanseri bilinçlendirme ayı' etkinlikleri kapsamında, meme kanseri hakkında eğitim semineri düzenlendi. Vali Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programa, OST Yönetim Kurulu Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Kayaoğlu konuşmacı olarak katıldı. Meme kanseri, belirtileri ve teşhis süreçleri hakkında konuşan Dr. Kayaoğlu, bütün kadınların meme kanserine yakalanma riski taşıdığına, bu bağlamda erken tanının önemli olduğuna dikkat çekerek, ayrıca Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi'ne (KETEM) her zaman gedilerek ücretsiz tarama testlerinin yapılabileceğini söyledi.ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIROsmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik ise meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Bu kanser türü her 8 kadından birinde görülüyor. En iyi koruyucu yöntem erken teşhistir, yüzde 96 oranında hayat kurtarıcıdır. Bu bağlamda yönetim kurulu üyemiz Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Kayaoğlu kadınlarımıza meme kanserini anlattı. Toplantılarımız ekim ayı boyunca devam edecek olup tüm kadınlarımızı taramalarını yapmak üzere KETEM’e davet ediyoruz."Program sonunda katılımcılara, meme kanserine dikkati çekmek için pembe kurdele dağıtıldı.

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