Osmaniye'de, Masa Başı Deprem Tatbikatı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRKİYE Afet Müdahale Planına (TAMP) kapsamında, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tatbikat talebi ile Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından, Osmaniye’de saat 17.20'de, 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu uygulanmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut'a Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) üyelerinin katılımıyla 24 saat çalışma esasına geçilmesi için hazırlanılması talimatı verildi. Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordine görevini üstlenmek üzere ivedi bir şekilde harekete geçerek tüm personeli göreve çağrıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Planı Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, İAADKK üyeleri Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hizmet Grubundan sorumlu İl Yöneticileri ve ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinin katılımıyla 17.50'de toplantıya başlandı. Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) kapsamında yerel ölçekte hazırlana İl Afet Müdahale Planı devreye alınarak yapılan tatbikatta, İl Koordinasyon üyeleri sorumlu oldukları hizmet grubu için tatbikat gereği yaptıkları çalışmaları anlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı çerçevesinde koordine edilen ve yaklaşık iki saat süren tatbikat, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Daire Başkanlarının, tüm katılımcılara ve AFAD çalışanlarına teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Osmaniye İl Afet Acil Durum müdürlüğü tarafından ise 8 mart ta deprem ve yangın saha tatbikatı, 1 kasımda sel ve heyelan konulu masabaşı tatbikatı ve son olarak ise masabaşı deprem tatbikatı ile 2018 yılında 3 tatbikat yapılarak Afet ve Acil durumlar için ildeki görevli kurumların her daim hazır olması sağlandığı kaydedildi.

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