Osmaniye'de Liseler Arası Tiyatro Yarışması

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cebelibereket Kültür Merkezi'nde 'Liseler Arası Tiyatro Yarışması' düzenlendi.

Osmaniye Valiliği ve Belediye Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan, 7 Ocak ve Milli Mücadele konulu liseler arası tiyatro yarışmasına kent genelinde 10 okul katıldı. Milli Mücadele, kurtuluş, kahramanlık, vatan ve bayrak sevgisi, şehitlik, bağımsızlık gibi milli ve manevi içerikler barındıran yarışmaya öğrenciler yaklaşık bir buçuk ay hazırlanarak yarışmada oyunlarını sergilediler.

Tiyatro yarışmasının jüri üyeliklerini ise Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, Tarihçi İsmet İpek, TV sunucusu ve programcısı Ahmet Yılmaz, Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmeni Muhammet Kürtüloğlu, OBEM Tiyatro Öğretmeni Serap Akbaş ve Eğitimci Makbule Ünal yaptı. Yarışmada birinci olan ekibin oyunu 3 Ocak Perşembe günü saat 19:00’da Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde sahnede olacak. Ayrıca dereceye giren diğer oyunlar da Osmaniye Belediyesi tarafından Çanakkale Turu ve kırtasiye hediye çeki ile ödüllendirilecek.



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